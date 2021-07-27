Житель Тверской области осужден на 16 лет за подготовку теракта в День Победы

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27 июля 2021, 21:16 Источник: СУСК РФ по Тверской области

молоток судьи, pixabay.com

Суд признал жителя города Кимры Тверской области виновным в убийстве, незаконном изготовлении и хранении оружия и подготовке к теракту, который он хотел совершить к 75-летию годовщины Победы.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ отметили, что подсудимому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока – на территории исправительной колонии строгого режима.

В 2019 году житель города Кимры изготовил и хранил в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы. Гражданин 2001 года рождения планировал совершить теракт, а также без какой-либо причины убил незнакомого 48-летнего мужчину.

В мае 2020 года молодого человека задержали в Тверской области сотрудники ФСБ России.

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