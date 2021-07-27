В ДТП с КАМАЗом под Архангельском погибла семья из пяти человек

В Астраханской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. Согласно последней информации, в результате аварии погибла семья.
Уточняется, что легковушка пыталась совершить обгон, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП погибли водитель легковой машины, его супруга, 18-летняя дочь и двое несовершеннолетних сыновей.
Есть данные о том, что после столкновения иномарка съехала в кювет и загорелась.
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