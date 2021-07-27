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В Москве у главного здания МГУ произошло ДТП из-за ухудшения состояния водителя автобуса

, 19:20 Источник: РИА "Новости"

В Москве у главного здания МГУ произошло ДТП из-за ухудшения состояния водителя автобуса
место водителя автобуса, pixabay.com

На пересечении улиц Академика Хохлова и Лебедева в Москве, неподалеку от главного здания МГУ случилось ДТП с участием автобуса. Согласно последней информации, водителю стало плохо за рулем.

В пресс-службе столичного ГУМВД отметили, что в столице произошла авария, в результате которой телесные повреждения получил водитель, пассажиров транспортного средства в настоящий момент осматривают медики.

В ГИБДД в свою очередь уточнили, что, по предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо во время движения, это стало причиной наезда машины на мачту городского освещения. Шофер находится в тяжелом состоянии.

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