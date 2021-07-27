В Египте пять человек погибли в аварии с участием микроавтобуса

На севере Египта случилось дорожно-транспортное происшествие с участим микроавтобуса. Согласно последней информации местных журналистов, в результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.
К настоящему моменту установлено, что речь идет о микроавтобусе, который следовал по трассе Мерса-Матрух – Александрия. Транспортное средство перевернулось неподалеку от деревни Джалала, расположенной в египетской провинции Матрух.
Жертвами ДТП стали пять человек, еще 20 получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение города эд-Дабаа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.