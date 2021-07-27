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В Египте пять человек погибли в аварии с участием микроавтобуса

, 18:48 Источник: Shorouk

В Египте пять человек погибли в аварии с участием микроавтобуса
скорая помощь в Египте, Ahmed Gomaa/Xinhua

На севере Египта случилось дорожно-транспортное происшествие с участим микроавтобуса. Согласно последней информации местных журналистов, в результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.

К настоящему моменту установлено, что речь идет о микроавтобусе, который следовал по трассе Мерса-Матрух – Александрия. Транспортное средство перевернулось неподалеку от деревни Джалала, расположенной в египетской провинции Матрух.

Жертвами ДТП стали пять человек, еще 20 получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение города эд-Дабаа.

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