В Бийске мать выбросила с седьмого этажа трёхмесячную дочь и пыталась свести счёты с жизнью

В Бийске Алтайского края местная жительница выбросила из окна квартиры на седьмом этаже свою дочь. Девочке всего три месяца.
По информации регионального СУСК РФ, инцидент произошел в дневные часы сегодня, 27 июля. Малышку выбросила из окна дома женщина в возрасте 33 лет. После этого она попыталась наложить на себя руки.
Отмечается, что женщину и ее дочь с травмами доставили в лечебное учреждение. Известно, что местная жительница воспитывает двух детей. В отношении нее возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в дорожной аварии получили травмы три пассажира автомобиля Hyundai Grand Starex из-за того, что его водитель уснул за рулем, и минивэн опрокинулся. ДТП произошло сегодня, 27 июля, на 200-м км автодороги Канск - Абан - Богучаны.
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