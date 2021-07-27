В результате ДТП в Красноярском крае с участием уснувшего за рулём водителя пострадали три человека

В Красноярском крае в дорожной аварии получили травмы три пассажира автомобиля Hyundai Grand Starex из-за того, что его водитель уснул за рулем, и минивэн опрокинулся. ДТП произошло сегодня, 27 июля, на 200-м км автодороги Канск - Абан - Богучаны.
По информации пресс-службы краевого главка МВД, минивэн следовал по маршруту Красноярск - Кодинск. Пострадавшими оказались женщина и двое мужчин. Речь идет о пассажирах этой машины. На момент аварии в Hyundai Grand Starex находились 5 пассажиров.
Отмечается, что водитель этого транспортного средства уснул за рулем при осуществлении ночного рейса. Мужчины-пассажиры получили переломы. Их увезли в лечебное учреждение. Пострадавшую женщину отправили лечиться домой.
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