В результате ДТП в Красноярском крае с участием уснувшего за рулём водителя пострадали три человека

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27 июля 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Красноярском крае в дорожной аварии получили травмы три пассажира автомобиля Hyundai Grand Starex из-за того, что его водитель уснул за рулем, и минивэн опрокинулся. ДТП произошло сегодня, 27 июля, на 200-м км автодороги Канск - Абан - Богучаны.

По информации пресс-службы краевого главка МВД, минивэн следовал по маршруту Красноярск - Кодинск. Пострадавшими оказались женщина и двое мужчин. Речь идет о пассажирах этой машины. На момент аварии в Hyundai Grand Starex находились 5 пассажиров.

Отмечается, что водитель этого транспортного средства уснул за рулем при осуществлении ночного рейса. Мужчины-пассажиры получили переломы. Их увезли в лечебное учреждение. Пострадавшую женщину отправили лечиться домой.

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