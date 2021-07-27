ДТП в Магаданской области с участием иномарок унесло жизни двух человек

В Магаданской области произошла дорожная авария, в которой погибли двое взрослых. Предположительно, у ребенка был травмирован позвоночник.
По информации регионального СУСК РФ, ДТП произошло на 1950-м км автодороги Якутск - Магадан. Столкнулись иномарки Honda Fit и Nissan Teana. Погибшими оказались пассажирка “Ниссана” в возрасте 68 лет и 37-летний водитель “Хонды”. Ребенка увезли в больницу. По данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве четверо мальчиков дошкольного возраста в понедельник во время прогулки сбежали из детсада. Они пролезли под забором и ушли с территории учреждения, прикреплённого к школе № 1507.
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