ДТП в Магаданской области с участием иномарок унесло жизни двух человек

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27 июля 2021, 09:26 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Магаданской области произошла дорожная авария, в которой погибли двое взрослых. Предположительно, у ребенка был травмирован позвоночник.

По информации регионального СУСК РФ, ДТП произошло на 1950-м км автодороги Якутск - Магадан. Столкнулись иномарки Honda Fit и Nissan Teana. Погибшими оказались пассажирка “Ниссана” в возрасте 68 лет и 37-летний водитель “Хонды”. Ребенка увезли в больницу. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве четверо мальчиков дошкольного возраста в понедельник во время прогулки сбежали из детсада. Они пролезли под забором и ушли с территории учреждения, прикреплённого к школе № 1507.

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