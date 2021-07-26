Аргументы Недели →
Происшествия
13+
В Москве четверо детей пролезли под забором и сбежали из детсада
26 июля 2021, 19:16
В Москве четверо детей дошкольного возраста в понедельник во время прогулки сбежали из детсада.
Четверо мальчиков пролезли под забором и ушли с территории учреждения, прикреплённого к школе № 1507.
Один ребёнок вернулся к воспитателям сам и рассказал про побег. Воспитательница сообщила об инциденте сотрудникам учебного заведения. Сразу вызвали полицию.
Троих беглецов нашли неподалёку от места происшествия. Угрозы жизни и здоровью малышей нет,- передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Прокуратура начала проверку. Скорее всего, воспитателей, виновных в побеге воспитанников детсада, уволят.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
- Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
ИЧ