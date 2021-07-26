В Москве четверо детей пролезли под забором и сбежали из детсада

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 июля 2021, 19:16

В Москве четверо детей дошкольного возраста в понедельник во время прогулки сбежали из детсада.

Четверо мальчиков пролезли под забором и ушли с территории учреждения, прикреплённого к школе № 1507.

Один ребёнок вернулся к воспитателям сам и рассказал про побег. Воспитательница сообщила об инциденте сотрудникам учебного заведения. Сразу вызвали полицию.

Троих беглецов нашли неподалёку от места происшествия. Угрозы жизни и здоровью малышей нет,- передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Прокуратура начала проверку. Скорее всего, воспитателей, виновных в побеге воспитанников детсада, уволят.

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