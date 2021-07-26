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В Санкт-Петербурге обнаружили тела жены и сына адмирала в отставке

, 12:33 Источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге обнаружили тела жены и сына адмирала в отставке
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили тела пожилой женщины и мужчины с признаками насильственной смерти. Соответствующую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, убийство было совершено около двух недель назад. Когда квартира была вскрыта по просьбе соседей, выяснилось, что гражданам были нанесены ранения острым предметом.

Источник в силовых структурах сообщил "Российской газете", что погибшие являются членами семьи адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова. Речь, как отмечается, идет о его супруге 1937 года рождения и 56-летнем сыне.

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