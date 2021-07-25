Жертвами обрушения моста в индийском штате Химачал-Прадеш стали девять человек

На севере Индии обрушился мост, в результате чего погибли 9 человек. Трагедия произошла в округе Киннаур штата Химачал-Прадеш.
По информации агентства ANI, которое в своем материале ссылается на местную полицию, оползень привел к падению валунов с холма, которые рухнули на мост. По этой причине конструкция обрушилась, погибли 9 человек. В полиции отметили, что погибшие находились в салоне автомобиля, который в это время двигался по мосту. Кроме того, 3 человека получили травмы.
Ранее сообщалось, что в центре Северной столицы произошел пожар на кровле жилого дома. В тушении огня задействовали 51 специалиста и 12 единиц техники. По данным ГУ МЧС по городу, кровля загорелась сегодня, 25 июля, в доме 115 на Лиговском проспекте.
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