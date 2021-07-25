В центре Санкт-Петербурга 51 человек тушит огонь на кровле жилого дома

В центре Северной столицы произошел пожар на кровле жилого дома. Огонь распространился по площади 300 м2.
По данным ГУ МЧС по городу, кровля загорелась сегодня, 25 июля, в доме 115 на Лиговском проспекте. Спасателей проинформировали о возгорании в 15:28. Подчеркивается, что существует угроза распространения огня. В тушении пожара задействован 51 специалист. Кроме того, на месте находятся 12 единиц техники.
Позже поступила информация об увеличении площади пожара до 1500 м2. Из здания пришлось эвакуировать 15 человек.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске сегодня, 25 июля, при наезде рейсового автобуса на световую опору пострадал один человек. Речь идет о пассажирке 1959 года рождения. Дорожная авария произошла в 19:40 по местному времени.
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