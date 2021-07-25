Три человека погибли в результате автомобильной аварии в Омской области

В Омской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным представителя экстренных служб региона, в результате аварии погибли четыре человека, травмы получили еще пятеро.
По словам источника, ДТП произошло в Крутинском районе Омской области на автодорога Крутинка – Новокарасук, в четырех километрах от населенного пункта Крутинка.
В результате данной аварии погибли три человека. Еще пятеро, в частности, трое детей, пострадали. Травмированные в ходе дорожно-транспортного происшествия граждане были доставлены в медицинские учреждения. Информации о причинах случившегося не поступало.
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