Четыре человека погибли в ДТП в Коломне

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25 июля 2021, 07:18 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В подмосковной Коломне случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мусоровоза. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека.

Представитель экстренных служб утром в воскресенье сообщил, что в городском округе Коломна Московской области произошло ДТП на перекрестке. В результате столкновения легковой машины и мусоровоза погибли четыре человека из первого автомобиля, детей среди них нет.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.

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