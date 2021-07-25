Аргументы Недели Происшествия 13+

Четыре человека погибли в ДТП в Коломне

, 07:18 Источник: РИА "Новости"

Четыре человека погибли в ДТП в Коломне
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В подмосковной Коломне случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мусоровоза. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека.

Представитель экстренных служб утром в воскресенье сообщил, что в городском округе Коломна Московской области произошло ДТП на перекрестке. В результате столкновения легковой машины и мусоровоза погибли четыре человека из первого автомобиля, детей среди них нет.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Глава минздрава Великобритании Джавид призвал не «съеживаться в страхе» перед COVID-19

Переболевший коронавирусом нового типа министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в минувшую субботу, 24 июля, призвал жителей королевства не "съеживаться в страхе" перед COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью