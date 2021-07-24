ДТП близ села Новая Жизнь в Крыму с участием пяти автомобилей унесло жизнь человека

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24 июля 2021, 11:58 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На территории Крыма столкнулись пять машин. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы.

Дорожная авария произошла недалеко от села Новая Жизнь. По информации пресс-службы регионального МВД, иномарка Toyota Auris влетела в Mercedes Benz C230, которая остановилась на красный сигнал светофора. Далее транспортные средства врезались в автомобили, стоявшие впереди. Среди них “КамАЗ” и два “Жигули”.

Отмечается, что погибшим оказался водитель Toyota Auris. Травмы получили водители ВАЗ-21063 и Mercedes Benz C230. Правоохранители выясняют детали случившегося ДТП.

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