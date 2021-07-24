В Сочи легковой автомобиль упал в реку Мацеста, в результате чего погиб человек

В Сочи погиб человек при падении с моста в реку Мацеста легковушки. Еще три человека числятся пропавшими без вести.
По данным СУ СК по Краснодарскому краю, трагедия произошла в вечерние часы накануне, 23 июля. Согласно предварительной информации, с моста съехала иномарка Toyota. В ней находились три пассажира. Речь идет о жене водителя, дочери и их знакомой.
На место происшествия прибыли спасатели. Они извлекли из воды тело водителя 1979 года рождения. В настоящее время специалисты продолжают искать всех остальных. Правоохранители выясняют детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что на территории Крыма столкнулись пять машин. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Дорожная авария произошла недалеко от села Новая Жизнь.
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