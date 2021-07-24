В результате ДТП с участием «Газели» в Астраханской области травмы получили восемь человек

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24 июля 2021, 11:35 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Харабалинском районе Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и “Газели”. В результате травмы получили восемь человек.

По информации регионального ГУ МЧС, дорожная авария случилась на 210-м км автодороги "Астрахань-Волгоград". В “Газели” находились 12 человек. Они направлялись на полевые работы. При столкновении этого транспортного средства с легковушкой пострадали 8 человек. Двоих увезли в Ахтубинскую райбольницу, остальных пострадавших - в Харабалинскую райбольницу.

Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края произошла дорожная авария с участием туристического автобуса. В результате погибли 2 человека, 19 граждан получили травмы. По данным региональной прокуратуры, смертельное ДТП случилось в районе поселка Мезмай.

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