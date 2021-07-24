На Кубани в ДТП с туристическим автобусом погибли два человека

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24 июля 2021, 11:14 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Апшеронском районе Краснодарского края произошла дорожная авария с участием туристического автобуса. В результате погибли 2 человека, 19 граждан получили травмы.

По данным региональной прокуратуры, смертельное ДТП случилось в районе поселка Мезмай. Следствие отмечает, что у автобуса, перевозившего туристов, отказали тормоза. Водитель был вынужден совершить съезд с дороги. Правоохранители выясняют детали случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском погибли два человека. Он упал в темное время суток недалеко от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе, когда поднимался в небо. На борту находились два человека.

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