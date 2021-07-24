На Кубани в ДТП с туристическим автобусом погибли два человека

В Апшеронском районе Краснодарского края произошла дорожная авария с участием туристического автобуса. В результате погибли 2 человека, 19 граждан получили травмы.
По данным региональной прокуратуры, смертельное ДТП случилось в районе поселка Мезмай. Следствие отмечает, что у автобуса, перевозившего туристов, отказали тормоза. Водитель был вынужден совершить съезд с дороги. Правоохранители выясняют детали случившейся трагедии.
Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском погибли два человека. Он упал в темное время суток недалеко от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе, когда поднимался в небо. На борту находились два человека.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.