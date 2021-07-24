В Минздраве Хабаровского края сообщили об увеличении числа погибших при крушении самолёта под Хабаровском до двух

В пресс-службе Минздрава Хабаровского края сообщили, что при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском погибли два человека. Ранее сообщалось о гибели одного.
Отметим, что самолет упал в темное время суток недалеко от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе, когда поднимался в небо. Подчеркивалось, что в нем находились два человека. Жизнь одного спасти не удалось, а другого увезли в лечебное учреждение.
По информации Минздрава региона, умерла и женщина, которую госпитализировали после падения самолета Sierra P2002. По данному факту возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На месте трагедии работают следователи.
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