В Минздраве Хабаровского края сообщили об увеличении числа погибших при крушении самолёта под Хабаровском до двух

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24 июля 2021, 08:15 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пресс-службе Минздрава Хабаровского края сообщили, что при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском погибли два человека. Ранее сообщалось о гибели одного.

Отметим, что самолет упал в темное время суток недалеко от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе, когда поднимался в небо. Подчеркивалось, что в нем находились два человека. Жизнь одного спасти не удалось, а другого увезли в лечебное учреждение.

По информации Минздрава региона, умерла и женщина, которую госпитализировали после падения самолета Sierra P2002. По данному факту возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На месте трагедии работают следователи.

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