Аргументы Недели Происшествия 13+

Из-за сильных дождей в Забайкалье обрушился железнодорожный мост

, 09:50 Источник: ГУМЧС России по Забайкальскому краю

Из-за сильных дождей в Забайкалье обрушился железнодорожный мост
обрушение моста в Забайкалье, ГУМЧС по Забайкальскому краю

Железнодорожный мост на Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкалье обрушился из-за дождей. Об этом утром в пятницу, 23 июля, сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Согласно последней информации, железнодорожный мост обрушился на перегоне Куэнга-Укурей, вследствие чего движение поездов было остановлено в обоих направлениях. На месте в настоящий момент находятся специалисты, которые проводят восстановительные работы.

Подчеркивается, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Спорт

В Кремле сочли ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпийских игр поводом для реакции РФ

В Кремле сочли ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпийских игр поводом для реакции РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с принадлежностью Крыма на карте, размещенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, – это повод для реакции посольства РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью