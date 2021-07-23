Из-за сильных дождей в Забайкалье обрушился железнодорожный мост

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23 июля 2021, 09:50 Источник: ГУМЧС России по Забайкальскому краю

обрушение моста в Забайкалье, ГУМЧС по Забайкальскому краю

Железнодорожный мост на Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкалье обрушился из-за дождей. Об этом утром в пятницу, 23 июля, сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Согласно последней информации, железнодорожный мост обрушился на перегоне Куэнга-Укурей, вследствие чего движение поездов было остановлено в обоих направлениях. На месте в настоящий момент находятся специалисты, которые проводят восстановительные работы.

Подчеркивается, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

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