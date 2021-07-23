Восемь туристов из Москвы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Восемь туристов из Москвы попали под камнепад в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 23 июля, сотрудники пресс-службы регионального ГУ МЧС.
Данные о случившемся поступили в ведомство в четверг, в 21.00 по московскому времени. На поиски туристов, попавших под камнепад, были направлены 17 спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, а также три специалиста из отряда "Лидер".
Группу удалось обнаружить. Известно, что четверо путешественников получили травмы. Туристов эвакуируют.
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