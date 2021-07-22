В ДТП под Анапой получили травмы шесть человек при выезде кроссовера на тротуар

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22 июля 2021, 18:01 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В селе Анапы Сукко произошла дорожная авария с выехавшим на тротуар автомобилем. В итоге травмы получили шесть человек.

По информации прокуратуры Краснодарского края, по факту случившегося ДТП проводится необходимая проверка. Отмечается, что, судя по всему, водитель кроссовера Toyota RAV4 заснул за рулем, после чего выехал на тротуар.

Пострадавшими оказались в том числе трое несовершеннолетних. На место дорожной аварии выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

Ранее сообщалось, что следствие подозревает 41-летнюю женщину в том, что она убила новорожденную дочь в Смоленской области. Речь идет о матери троих детей.

Женщина родила ребенка в лесу, после чего закопала его на своем приусадебном участке. Прибыв на работу, она поведала о случившемся своим коллегам.

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