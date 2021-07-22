В Смоленской области в отношении многодетной женщины завели дело по статье «убийство матерью новорождённого ребёнка»

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22 июля 2021, 16:20 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственные органы подозревают 41-летнюю женщину в том, что она убила новорожденную дочь в Смоленской области. Речь идет о матери троих детей.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, девочка появилась на свет в ночь на 17 июля нынешнего года, когда мать была в лесу близ деревни Рославльского района. Она проживает в одном из домов этой деревни.

Родив ребенка, женщина завернула его в халат и бросила в лесу. Спустя некоторое время она вернулась, взяла новорожденную и отнесла ее в баню. День спустя мать закопала девочку на своем приусадебном участке.

Прибыв на работу, женщина поведала о произошедшем своим коллегам. Те вызвали полицию. По ее словам, после появления девочки на свет “она потеряла сознание и когда очнулась, решила, что новорожденный умер, так как признаков жизни не подавал, после чего и совершила все остальные действия”.

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