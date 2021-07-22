В Челябинске двухлетний ребенок разбился, выпав с 7 этажа

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22 июля 2021, 10:38 Анна Семенова

Не оставляйте детей без присмотра. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Очередная трагедия из-за открытого окна произошла в регионе

Сколько бы ни писали и не говорили об этих жутких трагедиях, а меньше их не становится. С начала лета в Челябинской области из окон выпало уже несколько детей. Кому-то повезло остаться в живых, кого-то врачи спасти не смогли.

Причем жертвами москитных сеток, создающих иллюзию опоры, становятся не только неразумные малыши, но и вполне взрослые ребята. Например, совсем недавно в Чебаркуле с пятого этажа улетел 12-летний школьник. К счастью, он остался жив.

А вот двухлетний малыш, который остался без присмотра во вторник, 20 июля, погиб. Ребенок выпал с седьмого этажа дома в Тракторозаводском районе Челябинска.

Следователи сейчас проводят по данному факту проверку. А органам опеки посоветовали провести профилактическую работу с семьями, которые состоят у них на учете.

Еще раз напоминаем: следите за своими детьми, не оставляйте их возле открытых окон. Москитная сетка не спасает от падения!

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