В Челябинской области с пятого этажа выпал 12-летний ребенок
16 июля 2021, 09:27 Анна Семенова
Школьник оперся на москитную сетку и полетел вниз.
Нельзя оставлять без присмотра не только маленьких детей, но и взрослых. Это доказывает ситуация, случившаяся в городе Чебаркуле Челябинской области. Вечером 14 июля в полицию поступила информация из больницы. Скорая привезла 12-летнего мальчика с высотными травмами и переломом руки.
Следователи проводят проверку. По предварительным данным, школьник сидел у открытого окна. Облокотившись на москитную сетку, он выпал с пятого этажа.
В этом году антирекорды по выпавшим из окна детям бьет Магнитогорск, там зафиксировано уже несколько трагедий.
Предотвратить подобные случаи можно, установив на окна специальные блокирующие устройства, но многие родители до сих пор пренебрегают этим простым советом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.