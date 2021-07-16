В Челябинской области с пятого этажа выпал 12-летний ребенок

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16 июля 2021, 09:27 Анна Семенова

Каждый год из окон падают дети, оставшиеся без присмотра. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Школьник оперся на москитную сетку и полетел вниз.

Нельзя оставлять без присмотра не только маленьких детей, но и взрослых. Это доказывает ситуация, случившаяся в городе Чебаркуле Челябинской области. Вечером 14 июля в полицию поступила информация из больницы. Скорая привезла 12-летнего мальчика с высотными травмами и переломом руки.

Следователи проводят проверку. По предварительным данным, школьник сидел у открытого окна. Облокотившись на москитную сетку, он выпал с пятого этажа.

В этом году антирекорды по выпавшим из окна детям бьет Магнитогорск, там зафиксировано уже несколько трагедий.

Предотвратить подобные случаи можно, установив на окна специальные блокирующие устройства, но многие родители до сих пор пренебрегают этим простым советом.

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