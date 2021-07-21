Адвокат Сергей Жорин заявил о возбуждении дела против женщины, избившей сына Стаса Пьехи

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21 июля 2021, 19:39 Источник: ТАСС

певец Стас Пьеха, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи певца Стаса Пьехи, заявил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, избившей семилетнего сына артиста.

Сергей Жорин заявил, что ранее сегодня следствием были взяты объяснения с мамы ребенка, кроме того, были опрошены свидетели, а также запрошены медицинские документы, подтвердившие наличие черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и гематомы у семилетнего сына Стаса Пьехи. По совокупности вышеуказанных обстоятельств было принято решение о заведении уголовного дело в отношении гражданки, которая нанесла травмы ребенку.

Напомним, ранее стало известно, что сын Пьехи получил травмы в ходе конфликта, который произошел в поселке Рощино Ленинградской области.

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