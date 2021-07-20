Стась Пьеха прокомментировал ситуацию с избиением сына

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20 июля 2021, 22:34 Анастасия Иванова

Взято из интернета

На сына Пьехи недавно напали. Виновницей ситуации стала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Она избила 7-летнего мальчика, вследствие чего тот получил множественные травмы. Стас рассказал в каком состоянии сейчас находится его сын.

Звездный отец шокирован тем, как обошлись с его ребенком. В этот момент артист находился на гастролях и о случившемся узнал со слов свидетелей. «Мне рассказали, что там была некая дружба между ребенком женщины, которая нападала и моим сыном, и в какой-то момент мой сын зашел за ним в соседний коттедж, а она как-то очень жестко выгнала моего сына из дома. После этого он обиделся, взял карандаш и проткнул их надувной бассейн. После того как они это узнали, эта женщина пришла разбираться с матами и жесткими формулировками», - в бешенстве заявил певец.

Семья мальчика пыталась решить конфликт мирным путем. Брат экс-супруги артиста Натальи даже предложил починить бассейн, однако Безбородова не унималась и набросилась на Петю. «Она схватила ребенка за руку и швырнула его так, что он метра на два пролетел», - делился певец.

В результате сын певца получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и сотрясение мозга. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. У маленького пациента наблюдается тошнота и головокружение.

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