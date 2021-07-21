Жительница Саратовской области насмерть сбила семилетнего сына

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21 июля 2021, 18:38 Источник: СУСК РФ по Саратовской области

сотрудник СК РФ, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

В Красноармейске Саратовской области в среду, 21 июля, мать совершила наезд на автомобиле на своего семилетнего ребенка. В пресс-службе СУСК РФ сообщили, что по факту случившегося начата проверка.

Предварительно установлено, что 34-летняя женщина во дворе дома по улице Западная города Красноармейск наехала на своего сына. Семилетний ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

Согласно информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ, была организована доследственная проверка. Специалисты провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мальчика.

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