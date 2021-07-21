В лесу села Хмельницкое обнаружили в кострище обгоревшие тела двух жителей Приморья

В лесу села Хмельницкое Партизанского городского округа нашли обгоревшие тела двух граждан, проживавших в Партизанске. Данная информация поступила от СУСК РФ по Приморью.
Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело. Тела обнаружили в кострище. На них выявили следы термического воздействия открытого пламени.
В нескольких метрах от найденных тел находилась машина, принадлежавшая одному из этих граждан. Удалось выяснить, что погибшими стали мужчины в возрасте 45 лет. Сейчас следствие допрашивает свидетелей.
Ранее сообщалось, что в Тюмени произошла дорожная авария с участием автомобиля Renault. В результате мальчик получил тяжелейшие повреждения. 20 июля водитель этой машины совершил наезд на ребенка, ехавшего на самокате во дворе дома.
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