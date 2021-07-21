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В Тюмени мальчик получил тяжелейшие повреждения при наезде Renault во дворе дома

, 08:56 Источник: РИА Новости

В Тюмени мальчик получил тяжелейшие повреждения при наезде Renault во дворе дома
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Тюмени произошла дорожная авария с участием автомобиля Renault. В результате сильно пострадал ребенок.

По данным региональной Госавтоинспекции, накануне, 20 июля, в вечернее время водитель Renault совершил наезд на мальчика восьми лет, который ехал на самокате во дворе дома по ул. Московский тракт, 163. Ребенок выезжал от подъезда дома.

Отмечается, что автомобиль протащил его несколько метров, потом остановился. У ребенка медики диагностировали тяжелейшие повреждения. Мальчика увезли в больницу. Специалисты устанавливают детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что на территории Тувы мужчина подвергся нападению медведицы, направляясь на чабанскую стоянку в Тоджинском районе. Он получил повреждение черепа. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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