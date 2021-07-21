В Туве местный житель получил травму черепа при нападении медведицы

На территории Тувы мужчина подвергся нападению медведицы, направляясь на чабанскую стоянку в Тоджинском районе. По данным Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, пострадавшим оказался местный житель.
Отмечается, что мужчину в экстренном порядке эвакуировали по воздуху из Тоджинской ЦКБ. Его доставили в Республиканскую больницу №1. Мужчина получил повреждение черепа. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что в районе курортного поселка Махмутлар недалеко от турецкой Алании погибла туристка из России. Женщину на пешеходном переходе сбил мотоциклист. В результате столкновения туристка упала на проезжую часть, после чего мотоцикл еще несколько метров протащил ее по асфальту.
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