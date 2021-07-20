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Туристка из России погибла во время отдыха в Турции

, 14:02 Источник: Турпром

Туристка из России погибла во время отдыха в Турции
скорая помощь в Турции, Michael Weber/imageBROKER.com

В районе курортного поселка Махмутлар недалеко от турецкой Алании погибла туристка из России. Согласно последней информации, накануне вечером женщину на пешеходном переходе сбил мотоциклист.

В результате столкновения туристка из России упала на проезжую часть, после чего мотоцикл еще несколько метров протащил ее по асфальту.

На место ДТП прибыли врачи, сотрудники дорожной полиции и жандармерии. Женщина скончалась от полученных травм, а 21-летний водитель мотоцикла был доставлен в больницу.

Уточняется, что погибшей россиянке около 40 лет, однако к настоящему моменту ее личность не установлена.

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