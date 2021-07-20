Пять человек пострадали в ДТП с участием такси в Новой Москве

На Боровском шоссе в Новой Москве во вторник, 20 июля, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии с участием такси пострадали пять человек.
В пресс-службе департамента ГОЧСиПБ уточнили, что на Боровском шоссе в Новой Москве произошло столкновение отечественного автомобиля с машиной такси. На место аварии, как отмечается, прибыл санитарный вертолет Московского авиацентра.
Данных о том, в каком состоянии находятся пятеро пострадавших в результате ДТП, к настоящему моменту не поступало.
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