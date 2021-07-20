Один человек погиб в ДТП с автобусом в подмосковной Коломне

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20 июля 2021, 10:33 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Московской области во вторник случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковой машины. Согласно последней информации, в результате аварии погибла одна женщина.

ДТП случилось в подмосковной Коломне около 8.30 утра 20 июля. Установлено, что на выезде с объездной дороги на Малинское шоссе произошло столкновение легковой машины и автобуса.

Отмечается, что женщина, которая находилась за рулем легковушки, погибла в аварии. Пострадали три человека из автобуса, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Данных о состоянии травмированных граждан к настоящему моменту не поступало.

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