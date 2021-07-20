Причиной автокатастрофы в Крыму с пятью погибшими могла стать аномальная жара​

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20 июля 2021, 09:18 Источник: Аргументы недели-Крым

«Камаз» на спуске под Севастополем не мог остановиться и таранил все, что попадалось ему на пути.

ДТП случилось возле горы Гасфорта на оживленной дороге Севастополь-Ялта. Движущийся вниз грузовик «Камаз» столкнулся с пятью машинами и вылетел в кювет. В итоге погиб сам водитель «Камаза», а также семья – отец, мать и их дети 18 и 15 лет одной из легковушек.

Помимо отказа тормозов от перегрева, высказывается предположение, что водителю стало плохо от духоты. Напомним – вчера температура воздуха в Крыму прогрелась до рекордных значений и в районе Гасфорты достигала 42 градусов.

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