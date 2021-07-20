Экс-гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» выступила в суде с последним словом

Бывшая гендиректор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок попросила суд в рамках своего последнего слова поверить в то, что она не знала о проблемах с пожарной безопасностью в помещениях.
Надежда Судденок попросила прощениях "у всех людей и всего общества", которые испытали страх и боль. Она выразила сожаление в связи с тем, что не смогла самостоятельно увидеть проблемы с пожарной безопасностью в ТЦ и предотвратить трагедию. По словам экс-гендиректора торгового центра, в ходе учебных тренировок все системы в помещениях работали исправно.
Напомним, ранее прокуратура запросила для Судденок 14 лет заключения.
Напомним, 25 марта 2018 года в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. В результате случившегося погибли 60 человек, большинство из которых – дети.
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