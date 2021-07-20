Экс-гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» выступила в суде с последним словом

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20 июля 2021, 12:17 Источник: РИА "Новости"

пожар в ТЦ "Зимняя вишня", vk.com/ typical_kmr

Бывшая гендиректор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок попросила суд в рамках своего последнего слова поверить в то, что она не знала о проблемах с пожарной безопасностью в помещениях.

Надежда Судденок попросила прощениях "у всех людей и всего общества", которые испытали страх и боль. Она выразила сожаление в связи с тем, что не смогла самостоятельно увидеть проблемы с пожарной безопасностью в ТЦ и предотвратить трагедию. По словам экс-гендиректора торгового центра, в ходе учебных тренировок все системы в помещениях работали исправно.

Напомним, ранее прокуратура запросила для Судденок 14 лет заключения.

Напомним, 25 марта 2018 года в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. В результате случившегося погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

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