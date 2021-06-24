Суд по пожару в «Зимней вишне» подошёл к вынесению приговора

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24 июня 2021, 10:37

В Заводском суде Кемерово подсудимые выступили с последним словом по поводу произошедшей три года назад трагедии, которая унесла жизни 60 человек.



Обвиняемый Георгий Соболев попросил суд учесть его раскаяние. Он являлся техническим директором «Кемеровского кондитерского комбината». Сторона обвинения считает, что его организация оказывала услуги с нарушением правил противопожарной безопасности. Прокурор запрашивает для него 13 лет лишения свободы. По такой же статье обвиняемым проходит охранник ТЦ Сергей Антюшин. Он принёс свои соболезнования родственникам погибших. Сторона обвинения просит наказать его девятью с половиной годами колонии.



Георгий Соболев сообщил, что с начала пожара он прибыл в ТЦ и начал оказывать активную помощь спасателям. При его содействии была отключена газовая котельная. В силу своих финансовых возможностей подсудимый частично возместил ущерб потерпевшим и принёс искренние соболезнования. Всего по делу о пожаре проходит восемь человек. Это не только члены администрации торгового центра, но и представители компании, обслуживающей противопожарную сигнализацию, пожарные городской службы. Суд в течение трёх лет попытался изучить все детали трагедии, чтобы вынести объективное решение.





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