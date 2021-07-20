Во Владивостоке с рейса сняли двух пассажиров, устроивших конфликт из-за места у окна

С рейса Владивосток – Москва сняли двух пьяных жителей Ярославской области после того, как они устроили дебош из-за посадочного места у окна. Об этом заявили в управлении на транспорте МВД РФ по ДФО.
Ранее в полицию поступила информация о том, что на борту воздушного судна, которое готовилось к вылету из Владивостока в Москву, вспыхнул конфликт между двумя пассажирами. Позже выяснилось, что жители Ярославской области 56 и 30 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поругались из-за посадочного места у иллюминатора. Граждан, нарушавших общественный прядок, сняли с рейса.
Впоследствии на дебоширов составили протоколы об административных правонарушениях по статьям о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и мелком хулиганстве.
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