Во Владивостоке с рейса сняли двух пассажиров, устроивших конфликт из-за места у окна

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20 июля 2021, 09:55 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

С рейса Владивосток – Москва сняли двух пьяных жителей Ярославской области после того, как они устроили дебош из-за посадочного места у окна. Об этом заявили в управлении на транспорте МВД РФ по ДФО.

Ранее в полицию поступила информация о том, что на борту воздушного судна, которое готовилось к вылету из Владивостока в Москву, вспыхнул конфликт между двумя пассажирами. Позже выяснилось, что жители Ярославской области 56 и 30 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поругались из-за посадочного места у иллюминатора. Граждан, нарушавших общественный прядок, сняли с рейса.

Впоследствии на дебоширов составили протоколы об административных правонарушениях по статьям о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и мелком хулиганстве.

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