С рейса Москва - Владивосток сняли двух дебоширов

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28 мая 2021, 07:50 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Во Владивостоке сотрудники полиции сняли с самолета, который готовился к вылету в Москву, двух пассажиров, распивавших на борту алкогольные напитки, а также нарушавших общественный порядок.

В управлении на транспорте МВД России по ДФО отметили, что задержаны были два жителя Владивостока 40 и 42 лет. Выяснилось, что граждане пронесли на борт спиртное и начали распивать его еще до взлета воздушного судна. Командир самолета принял решение отстранить пассажиров от полета, однако те проигнорировали его требования и отказались покинуть борт.

Более того, во время доставления двух жителей Приморья в дежурную часть один из них напал на полицейского.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". На задержанных также были составлены административные протоколы по статье "Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах".

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