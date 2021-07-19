В Кинешме Ивановской области произошёл пожар на складе с текстилем

В Ивановской области произошел пожар на складе с текстильной продукцией. Огонь распространился по площади в 500 м2.
По данным пресс-службы российского МЧС, объект находится в Кинешме. Сотрудников экстренных служб проинформировали о возгорании сегодня. На место прибыли 29 специалистов, а также десять единиц техники. Пострадал ли кто-то при пожаре, пока не сообщается.
Ранее отмечалось, что в столице Татарстана мужчина скончался после удара током в бассейне. Происшествие случилось накануне вечером, когда мужчина 37 лет плавал в бассейне, расположенном на территории одного из коттеджей в поселке Салмачи города Казани. Гражданин получил смертельный удар током и скончался.
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