В Кинешме Ивановской области произошёл пожар на складе с текстилем

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19 июля 2021, 14:49 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ивановской области произошел пожар на складе с текстильной продукцией. Огонь распространился по площади в 500 м2.

По данным пресс-службы российского МЧС, объект находится в Кинешме. Сотрудников экстренных служб проинформировали о возгорании сегодня. На место прибыли 29 специалистов, а также десять единиц техники. Пострадал ли кто-то при пожаре, пока не сообщается.

Ранее отмечалось, что в столице Татарстана мужчина скончался после удара током в бассейне. Происшествие случилось накануне вечером, когда мужчина 37 лет плавал в бассейне, расположенном на территории одного из коттеджей в поселке Салмачи города Казани. Гражданин получил смертельный удар током и скончался.

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