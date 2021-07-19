В Казани мужчина скончался после удара током в бассейне

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19 июля 2021, 14:22 Источник: СУСК РФ по Республике Татарстан

бассейн, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В СУСК РФ по Республике Татарстан днем в понедельник, 19 июля, сообщили, что в Казани погиб мужчина, который получил смертельный удар током во время плавания в бассейне арендованного коттеджа.

Происшествие случилось накануне вечером, когда 37-летний мужчина плавал в бассейне, расположенном на территории одного из коттеджей в поселке Салмачи города Казани. Гражданин получил смертельный удар током и скончался. В реанимацию была доставлена его супруга, которая пыталась помочь мужу и в какой-то момент схватилась за металлические поручни.

Согласно предварительным данным, причиной утечки тока в воду являлась неисправность в подсветке бассейна. Заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть".

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