В Волгограде 4 июля от удара током в душе погибла четырёхлетняя девочка

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5 июля 2021, 13:37 Источник: gorvesti.ru

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Ворошиловском районе административного центра Волгоградской области от удара током погибла девочка. Ребенку было четыре года.

Трагедия произошла накануне, 4 июля, около 23:00. Выяснилось, что девочку ударило током, когда мать купала ее в душевой кабине. Кроме того, электротравму получила и родительница.

На место прибыли медики, но девочка была уже мертва. Отмечается, что смерть наступила из-за поражения электрическим током.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 50-летняя женщина наехала на иномарке на палатку, в которой находились мать и ее двое маленьких дочек. Детей отвезли в больницу в тяжелом состоянии, а мать погибла. Трагедия случилась 3 июля на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово.

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