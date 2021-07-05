В Новосибирской области погибла женщина при наезде иномарки на палатку с детьми

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5 июля 2021, 13:15 Источник: Искитимская газета

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На территории Новосибирской области женщина 1970 года рождения, находясь за рулем иномарки, совершила наезд на палатку. В итоге погибла находившаяся в палатке женщина. Ей было 30 лет.

Также на момент наезда там находились двое малолетних дочерей погибшей. Детей пришлось доставить в больницу. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Трагедия произошла третьего июля в вечернее время на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово. Погибшей оказалась жительница Прокопьевска Кемеровской области.

Есть версия, что управлявшая иномаркой Suzuki Grand Vitara женщина в возрасте 50 лет “перепутала педали”. По данному факту возбудили уголовное дело.

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