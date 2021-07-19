Пожар в Отрадном Ленинградской области унёс жизни двух взрослых и ребёнка

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19 июля 2021, 11:19 Источник: РИА Новости

US Navy/Global Look Press

В Ленинградской области жертвами пожара стали двое взрослых и ребенок. Трагедия произошла в Кировском районе.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, пожар случился в ночь на 19 июля в дачном массиве в Отрадном. Погибшими оказались три человека, включая несовершеннолетнего. Правоохранители выясняют детали произошедшего, прокуратура организовала проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Бурятии умер подросток 17 лет от острого перитонита. Врач осмотрел его в больнице, после чего его не стали госпитализировать и отправили домой. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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