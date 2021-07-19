В Бурятии подросток скончался после приёма у врача и отказа от госпитализации

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19 июля 2021, 10:55 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Бурятии умер подросток 17 лет от острого перитонита. Врач осмотрел его в больнице, после чего его не стали госпитализировать и отправили домой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Данная информация поступила от регионального СУСК РФ.

Следствие отмечает, что подросток вместе с матерью обратился к специалистам Детской республиканской клинической больницы 12 июля. Его беспокоили острые опоясывающие боли в животе.

Подросток умер дома 14 июля из-за развитого перитонита. Правоохранители допросили врачей, которые принимали юношу, но те не стали давать показания. При этом следователи изъяли видеозапись, на которой можно увидеть весь процесс приема подростка.

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