Пожар в частном доме в Оренбургской области унёс жизнь ребёнка

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19 июля 2021, 10:36 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Global Look Press

В одном из частных домов на территории Оренбургской области вспыхнул пожар. По данным регионального СУСК РФ, погиб ребенок в возрасте двух лет.

Отмечается, что пожар произошел сегодня, 19 июля, в утренние часы в доме, расположенном в селе Кабанкино Саракташского района. На место прибыли пожарные, которые нашли погибшего ребенка.

Когда дом охватило пламенем, в нем находились также мать и 10-летний брат этого ребенка. Им удалось выбраться из горящего строения. Следствие проводит необходимую работу.

Ранее сообщалось, что из-за пожара и стрельбы в городе США Тусон погибли минимум два гражданина. Кроме того, несколько несовершеннолетних числятся пропавшими без вести.

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