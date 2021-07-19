При столкновении автобуса с грузовой машиной в Пакистане погибли 27 человек

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19 июля 2021, 09:47 Источник: РИА Новости

Arshad/Global Look Press

На территории Пакистана произошла серьезная дорожная авария. Ее жертвами стали минимум 27 человек.

По данным телеканала ARY News, в произошедшем ДТП получили травмы свыше 30 граждан. Авария случилась в провинции Пенджаб. Произошло столкновение пассажирского автобуса и большегрузной машины. На месте работают спасатели. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что сильные ливни в австрийской федеральной земле Зальцбург привели к подтоплениям, в результате чего погиб один человек. Трагедия случилась в общине Зальбах-Хинтерглемм. Гражданин упал в реку Залах, и его унесло. Спасатели нашли тело этого мужчины.

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