При столкновении автобуса с грузовой машиной в Пакистане погибли 27 человек

На территории Пакистана произошла серьезная дорожная авария. Ее жертвами стали минимум 27 человек.
По данным телеканала ARY News, в произошедшем ДТП получили травмы свыше 30 граждан. Авария случилась в провинции Пенджаб. Произошло столкновение пассажирского автобуса и большегрузной машины. На месте работают спасатели. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что сильные ливни в австрийской федеральной земле Зальцбург привели к подтоплениям, в результате чего погиб один человек. Трагедия случилась в общине Зальбах-Хинтерглемм. Гражданин упал в реку Залах, и его унесло. Спасатели нашли тело этого мужчины.
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