Сильные ливни в Австрии унесли жизнь одного мужчины

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 июля 2021, 09:20 Источник: РИА Новости

CHROMORANGE / Bilderbox/ Global Look Press

Сильные ливни в австрийской федеральной земле Зальцбург привели к подтоплениям, в результате чего погиб один человек. Трагедия случилась в общине Зальбах-Хинтерглемм.

По данным портала Wetter.at, сначала экстренные службы были проинформированы о том, что без вести пропал мужчина. Отмечалось, что гражданин упал в реку Залах, и его унесло. Специалисты приступили к поискам этого мужчины, однако нашли его тело.

На ряд районов Австрии сильные ливни обрушились в прошедшие выходные. Из-за них произошли подтопления. Особенно пострадал Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Дожди и грозы наблюдались в австрийской столице. Синоптики ожидают, что 19 июля погодные условия в стране улучшатся.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости