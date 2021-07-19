Сильные ливни в Австрии унесли жизнь одного мужчины

Сильные ливни в австрийской федеральной земле Зальцбург привели к подтоплениям, в результате чего погиб один человек. Трагедия случилась в общине Зальбах-Хинтерглемм.
По данным портала Wetter.at, сначала экстренные службы были проинформированы о том, что без вести пропал мужчина. Отмечалось, что гражданин упал в реку Залах, и его унесло. Специалисты приступили к поискам этого мужчины, однако нашли его тело.
На ряд районов Австрии сильные ливни обрушились в прошедшие выходные. Из-за них произошли подтопления. Особенно пострадал Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Дожди и грозы наблюдались в австрийской столице. Синоптики ожидают, что 19 июля погодные условия в стране улучшатся.
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