Электричка сбила трех мужчин в Подмосковье

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19 июля 2021, 09:48 Источник: РИА "Новости"

железная дорога, pixabay.com

В районе станции Ивантеевка в Московской области утром в понедельник, 19 июля, поезд сбил троих мужчин. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Происшествие случилось в понедельник около 7 часов утра неподалеку от станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД. Согласно последней информации, электропоезд смертельно травмировал троих граждан, пересекавших железнодорожное полотно.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные обстоятельства и причины аварии.

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