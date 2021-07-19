Электричка сбила трех мужчин в Подмосковье

В районе станции Ивантеевка в Московской области утром в понедельник, 19 июля, поезд сбил троих мужчин. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Происшествие случилось в понедельник около 7 часов утра неподалеку от станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД. Согласно последней информации, электропоезд смертельно травмировал троих граждан, пересекавших железнодорожное полотно.
В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные обстоятельства и причины аварии.
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