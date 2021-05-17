Электричка насмерть сбила пенсионера в Ленинградской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 мая 2021, 19:14 Источник: Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

железная дорога, pixabay.com

У железнодорожной платформы "80-й км" в Ленинградской области электричка насмерть сбила 80-летнего мужчину. Полиция на транспорте приступила к проведению проверки по факту данного происшествия.

Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу уточнило, что электропоезд сообщением Оредеж – Санкт-Петербург совершил наезд на пенсионера в понедельник, 17 мая, в 11.03 на переезде у железнодорожной платформы "80-й км".

Установлено, что пожилой мужчина пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающимся электропоездом, когда горел красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости