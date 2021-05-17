Электричка насмерть сбила пенсионера в Ленинградской области

У железнодорожной платформы "80-й км" в Ленинградской области электричка насмерть сбила 80-летнего мужчину. Полиция на транспорте приступила к проведению проверки по факту данного происшествия.
Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу уточнило, что электропоезд сообщением Оредеж – Санкт-Петербург совершил наезд на пенсионера в понедельник, 17 мая, в 11.03 на переезде у железнодорожной платформы "80-й км".
Установлено, что пожилой мужчина пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающимся электропоездом, когда горел красный сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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