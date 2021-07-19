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В Кемеровской области автомобиль насмерть сбил на пешеходном переходе супружескую пару

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

В Кемеровской области автомобиль насмерть сбил на пешеходном переходе супружескую пару
пешеходный переход, pixabay.com

В городе Белово Кемеровской области автомобиль насмерть сбил супружескую пару на нерегулируемом пешеходном переходе. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария случилась в минувшее воскресенье около 22.10 по местному времени (18.10 по Москве) на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого в городе Белово. За рулем автомобиля находился 26-летний гражданин, погибшему мужчине было 58 лет, а женщине – 55.

Устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Известно, что автомобилист в этом году трижды был привлечен к административной ответственности за превышение скорости движения.

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